洗米水、艾草、三豆水……診療皮膚問題超過20年，兩位資深中醫師林高士、楊素卿提出對於濕疹、汗皰疹、痱子的好用天然止癢法，下次半夜皮膚癢得受不了，先別急著跑醫院，動動手指、走進廚房就能取得止癢法寶。

1.茶飲

綠豆甘草水可清熱解毒。

綠豆甘草水│清熱解毒

生綠豆一手把＋甘草5片＋開水400cc，放入保溫瓶泡開飲用。

貼心提醒：1天1杯即可。拉肚子、容易感冒、懷孕或月經期間不能使用。

三豆水可健脾利濕，建議加糖比較好喝。

三豆水│清熱解毒、健脾利濕

綠豆、小紅豆、黑豆各20克，加水1000cc，煮成剩下700cc，放涼當水喝。

貼心提醒：可加入一點糖較好喝。

2.外洗

地骨皮還有薄荷葉可以緩解因濕熱引起皮膚問題。

地骨皮＋薄荷│可以緩解因濕熱引起皮膚問題

地骨皮1兩、薄荷5錢，加水1000cc，煮開後小火續煮10分鐘，待降溫至40℃左右，可用來擦洗身體。

艾草可緩解因寒濕造成的皮膚搔癢，如乾性濕疹。

艾草│可緩解因寒濕造成的皮膚搔癢，如乾性濕疹

艾草1兩加水1000cc煮開後，小火續煮10分鐘，待降溫至40℃左右，可用來擦洗身體。

刺蒺藜有宣散風熱、緩解風疹搔癢的功效。

刺蒺藜│宣散風熱，可緩解風疹搔癢

抓一手把，加水1000cc煮開，轉小火續煮10分鐘。

待降溫至40℃左右，可用來擦洗身體，或用紗布浸濕，濕敷5分鐘後拿起。

取第二次的洗米水直接清洗臉部。

洗米水│含豐富維生素B，可深層清潔皮膚，並能止癢、祛油、潤膚。

取第二次的洗米水，直接清洗臉部或患處。

3.濕敷

蘆薈可以鎮靜。

蘆薈│鎮靜消炎

蘆薈取內層白皮或買市售蘆薈水冰在冰箱，用乾淨紗布浸濕，濕敷在患處。

貼心提醒：若皮膚有過敏發紅，暫停使用。

絲瓜水可消腫。

絲瓜水│消腫利水，可緩解痱子及濕疹搔癢

可將絲瓜水放在冰箱，用紗布浸濕，濕敷在患處3～5分鐘後拿起。

很多人討厭的香菜也可拿來鎮靜皮膚。

香菜水│清涼鎮靜

抓一把香菜煮水，煮滾後放涼，用紗布浸濕，敷在患處3～5分鐘後拿起。

樟樹葉能祛風、除濕、止痛。

樟樹葉水│祛風、除濕、止痛

取一把樟樹葉加水煮滾、燜一下即可放涼使用，以紗布浸濕，敷在患處3～5分鐘後拿起。

4.穴位

平時可用手輕輕按壓位於耳朵及身體的穴位3～5分鐘，達到紓緩效果。

按壓穴道也有舒緩效果。

神門│清熱解毒

位於耳上1/3凹陷處。

豐溪│清熱利濕止癢

位於耳上外緣1/3處。

可調整身體津液，達到止癢效果。

血海│走脾經，可調整身體津液，達到止癢效果

曲膝，膝蓋內側會出現凹陷，凹陷上方有一塊隆起的肌肉，這塊肌肉頂端就是血海穴。

風市穴疏風利濕止癢。

風市│疏風利濕止癢

位在大腿外側。站直，手自然下垂，中指尖所指處即是。

(中時電子報)