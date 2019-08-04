男右手卡製麵機 趴檯子上動彈不得 10:282019/08/04 中時 巫靜婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 男子遭製麵機夾傷，趴在機器上直喊痛。（巫靜婷翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣後龍鎮1名42歲男子，4日上午9點多使用製麵機時，不慎遭機器滾輪夾住手臂，消防局獲報派員前往搶救，由於男子手部深卡其中，消防人員先使用工具將機器拆解，再幫助男子脫困，旋即送弘大醫院救治中。 男子面露驚恐趴在機器上方，用僅存力氣喊著「手很痛」，而他的右手臂以下全卡進製麵機中，手骨反折卡住滾軸直流鮮血，消防人員到場先使用工具將機器拆解，再逐步將男子手部拉出，緊急將他送醫急救，暫無生命危險。 消防局表示，究竟是機器故障還是人員操作不慎，詳細事發原因仍有待進一步釐清。 (中時 ) #男子 #機器 #製麵機 #人員 #消防局 也許您會感興趣 推薦閱讀 祥頂總經理 熱心參與消防之友會 04:102019/07/31 產業特刊 2020年月曆 台澳消防猛男秀肌肉 04:102019/07/31 地方新聞 台中X-CUBE夜店 再傳違法玩火 10:172019/07/31 社會 私菸案 新北市處赴華航華膳約談免稅菸品承辦人 14:482019/07/31 社會 樹谷工業區清晨大火 消防員摸黑打火 17:212019/08/01 社會 日漸凍人新科議員提議用分身機器人質詢 18:072019/08/01 國際 啟發孩子的AI智慧 華盛頓中學獎不停 09:052019/08/02 生活 反制陸 放寬國旅卡休假限制？ 10:432019/08/02 政治 亞洲機器人賽 華盛頓中學奪金 04:102019/08/03 地方新聞 疑與三峽北大心湖染藍有關 環保局逮印刷廠 12:402019/08/03 生活 社會熱門新聞 獨》國軍基訓遺失20枚步槍彈 急協尋 - 社會 3歲目睹父殺母！沒人信…多年後挖出真相 - 社會 OL按摩遭舔肛門 色按摩師LP遭踹還判刑1年8月 - 社會 美腿正妹遭弟出賣 露「雪白側乳」上健身房 - 社會 台中驚傳砍人 女大生當街噴血 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。