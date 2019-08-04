苗栗縣後龍鎮1名42歲男子，4日上午9點多使用製麵機時，不慎遭機器滾輪夾住手臂，消防局獲報派員前往搶救，由於男子手部深卡其中，消防人員先使用工具將機器拆解，再幫助男子脫困，旋即送弘大醫院救治中。

男子面露驚恐趴在機器上方，用僅存力氣喊著「手很痛」，而他的右手臂以下全卡進製麵機中，手骨反折卡住滾軸直流鮮血，消防人員到場先使用工具將機器拆解，再逐步將男子手部拉出，緊急將他送醫急救，暫無生命危險。

消防局表示，究竟是機器故障還是人員操作不慎，詳細事發原因仍有待進一步釐清。

(中時 )