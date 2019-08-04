網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

挺高雄市長韓國瑜的都是老藍男？有網友直言未必，他國中啟蒙老師，是從永遠的台獨派變成支持韓，深究其因，因為老師認為總統蔡英文並沒認真改革，運用公務人員的模糊空間，讓民進黨成為既得利益者。且老師20幾年來一路投民進黨，一邊看著對岸一直成長，越發感覺台獨是不可行了。因此，他變了，他承認台灣無法獨立的事實，轉而尋一個好好面對台灣的人。

網友sky1030於批踢踢發文表示，最近看到國中啟蒙老師，從永遠的台獨派變成支持韓，他超訝異，完全不是我認識中那個教我：要獨立思考，要對抗不公不義的事。於是該網友詢問老師為何改變心意，支持韓國瑜。

老師表示，作了一輩子的反對黨，投了兩次扁，他滿心希望台灣可以獨立，可是瑞士帳戶的事，讓他第一次懷疑：民主是否就是假借公眾力量來謀取個人最大利益，他投蔡英文就是希望可以進行改革，就算被改革的對象是他，他也希望建立一個可能性的公平，但是坦白講：蔡從沒說實話，蔡運用公務人員的模糊空間，讓民進黨成為既得利益者。他很務實，20幾年來一路投民進黨，一邊看著對岸一直成長，越發感覺台獨是不可行了，他和美軍服務的軍人聊過，大陸不放手，美國人要台灣挺住，台灣成了棋子。

而對於韓國瑜為何中途落跑選市長，老師再表示，韓為什麼出來選我沒有答案，但他看到的是從來沒有平的路平了，淹水的地方變少了，他在高雄生活23年，第一次覺得原來市政可以這樣作，他選民進黨，就是希望可以改變國民黨的弊端啊！結果騙人又理直氣壯的說他們被騙了，民進黨太讓人失望了，官官相護蠻橫到無法無天的程度，愚弄台灣人，愚弄到這種程度，他變了，他承認台灣無法獨立的事實，轉而尋一個好好面對台灣的人，務實的做，只有台灣有力量，大陸就要衡量吞下台灣可能必須付出的代價。

該網友直言，聊完感覺被核彈炸了，原來認知中支持韓的都是死忠老藍，事實卻不是這樣，對民進黨失望的，如果覺醒起來力道更大。2020的選擇，世代矛盾跟對立真的滿嚴重的，跟長輩聊聊或許更能互相理解，台灣需要凝聚出最大的共識，來應對共產黨的威脅，藍綠內耗互相傷害才是共產黨要的，我們內部愈不穩定，分岐愈大，才是他們要的。

(中時電子報)