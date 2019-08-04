鴻海創辦人郭台銘（左，中央社）脫黨傳聞不斷，昨傳出郭與王金平（右，本報資料照片）密談，藍營分裂危機一觸即發。圖為國民黨全代會營造大團結氣勢。（本報資料照片）

在高雄市長韓國瑜首下鄉拚選舉之際，韓國瑜與國民黨中央試圖聯繫鴻海創辦人郭台銘，郭至今仍「已讀不回」；卻傳出昨上午「郭王會」密談2小時，接著傍晚再傳「郭柯會」已進行，郭甚至表示將以無黨籍身分參選總統。國民黨陷分裂危機，名嘴謝寒冰在臉書勸郭董「如果有人告訴你參加某黨報仇很便宜，千萬不要相信啊⋯⋯」。

國民黨初選鬧的不太愉快，相較於民進黨初選一過，黨內立刻恢復大團結。國民黨卻陷入分裂危機，郭台銘上月底返台時，當天就傳出北市長柯文哲組「台灣民眾黨」；同時前立法院長王金平也透露「參選到底」決心，讓外界揣測「郭、柯、王」將組「黃金鐵三角」。

名嘴謝寒冰在臉書勸郭董「如果有人告訴你參加某黨報仇很便宜，千萬不要相信啊⋯⋯」。網友們也留言「阿北資源回收場，回收再利用哦？！」、「 學一下賴神！有膽待吧！初選輸了，就耍無賴！」、「 相信郭董應該是個聰明人 不會降低自己的格調去迎合某個爛人吧」、「郭董、一堆人圍著你、試問有幾個是真心的呢？幫忙中華民國、相信還有很多事情可以做！」、「不要被阿伯利用」、「郭董應該會參選!自己想要!旁人慫恿!昨友今仇的商人個性!」、「這要付出很大代價，之前所講過的話，都會成為屁話。」

(中時電子報)