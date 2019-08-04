四川省政府辦公廳近日推出《關於促進融資擔保行業規範發展的實施意見》共20條，提出將健全融資擔保機構體系、完善銀擔合作機制、增強可持續發展能力、加強監督管理、完善配套支持政策等。《意見》提出，力爭到2023年，培育一批實力較強、經營規範的融資擔保公司。

據《證券時報》指出，具體內容上，將加快構建以省四川級再擔保公司為龍頭，國有融資擔保公司為主體，優質民營融資擔保公司為補充，銀行業金融機構為依託，並以小微企業、「三農」與戰略性新興產業等為主要服務對象的融資擔保體系。

(旺報 )