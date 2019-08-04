四川省政府推新政 健全融資擔保機構體系 10:392019/08/04 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 四川省政府辦公廳近日推出《關於促進融資擔保行業規範發展的實施意見》共20條，提出將健全融資擔保機構體系、完善銀擔合作機制、增強可持續發展能力、加強監督管理、完善配套支持政策等。《意見》提出，力爭到2023年，培育一批實力較強、經營規範的融資擔保公司。 據《證券時報》指出，具體內容上，將加快構建以省四川級再擔保公司為龍頭，國有融資擔保公司為主體，優質民營融資擔保公司為補充，銀行業金融機構為依託，並以小微企業、「三農」與戰略性新興產業等為主要服務對象的融資擔保體系。 (旺報 ) #擔保 #融資 #公司 #機構 #規範 也許您會感興趣 推薦閱讀 綠建材使用率提升 最高六成 04:102019/07/31 金融．稅務 《金融》7銀行理專監守自盜，金管會重罰4500萬、祭規範防堵 07:442019/07/31 財經 國泰投信：優先擔保債 全方位防護 04:102019/08/01 產業特刊 上市公司108年公司治理持續進步 11:392019/08/01 財經 壽險公會龍頭之戰 許舒博控不公平競爭 13:492019/08/01 財經 南投縣府表揚攔阻詐騙有功9位金融機構行員 15:592019/08/01 生活 高雄土開公司董事長沈妙姿、總經理洪東煒人事可望定案 17:222019/08/01 財經 投資人保護中心H1出席49場股東會 22:412019/08/01 財經 華映聯貸銀行團會議 台銀：爭取大同買回擔保品 04:102019/08/02 金融．稅務 優先擔保高收債 危機入市成果豐 04:102019/08/02 投資理財 兩岸熱門新聞 「武裝」升級 港遊行示威者用大型彈弓射磚入警署 - 兩岸 昔娶小54歲翁帆今仍健朗 96歲楊振寧曝長壽3秘密 - 兩岸 炫台資回流5千億 蘇揆遭打臉 - 日報 陸官媒警告：誰破壞「一國兩制」將受歷史審判 - 兩岸 反制陸軍演威脅 國軍射117枚飛彈示威 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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