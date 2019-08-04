美國德州邊境大城艾爾帕索（El Paso）一間沃爾瑪購物中心3日遭遇一名21歲槍手庫魯休斯（Patrick Crusius）攻擊，至今造成20人死亡，一篇疑似槍手在犯案前數小時貼出的犯案宣言曝光，內容指他支持紐西蘭基督城血洗清真寺的槍手，控訴美國已遭西班牙裔移民入侵，還要社會大眾別因這起案件指責美國總統川普，澄清自己早在川普競選前就有反移民傾向，德州警方尚在調查宣言的真實性。

德州邊境大城艾爾帕索購物中心遭遇槍手襲擊，目前21歲白人男子庫魯休斯已遭逮捕，德州警方3日召開記者會表示，已掌握到槍手的一份宣言，警方正朝著針對少數族群的「仇恨犯罪」方向偵辦。

綜合美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、Heavy.com報導，德州當地時間3日凌晨1時左右，美國極端言論論壇4Chan、8Chan及其他網站突然出現一篇名為「難以忽視的真相」（The Inconvenient Truth）的4頁文件，內容充滿對美國西班牙裔移民的仇視，文件中透露的犯案手法也與此次德州槍擊案吻合，不過聯邦調查局（FBI）在案發前1小時才注意到這則貼文並著手調查，由於警方無法及時判斷可能受攻擊地點，以至於未能事先阻止槍擊案發生。

報導指出，此份文件充滿錯字，文法也有錯誤。根據Heavy.com揭露的文件內容，撰寫者開宗明義就表示自己支持今年3月發生在紐西蘭基督城的清真寺大屠殺以及槍手的犯罪宣言，作者指出這起攻擊是針對遭到西班牙裔「入侵」的德州的回擊，稱「他們才是煽動者」，「不是我，我這麼做只是在捍衛國家的文化、種族免於遭到入侵者取代。」自陳是受到在基督城清真寺掃射的澳洲籍槍手塔倫（Brenton Tarrant）的犯罪宣言啟發，才將目標轉向美國西班牙裔社群。

這起宣言甚至呼籲社會大眾別責怪川普，稱早在川普競選總統前他/她就已經形塑了對於移民的看法，稱媒體一定會在事發後抨擊他/她是「白人至上主義者」，因此責怪川普，批評媒體很會做「假新聞」。

(中時電子報)