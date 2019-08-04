中國電力企業聯合會近日數據顯示，大陸上半年全社會用電量達3.4萬億千瓦，年增率5％。其中第三產業用電量繼續快跑，包含資訊傳輸和軟體技術、租賃和商務服務業、批發和零售業等用電量增長均超過10％，顯示新產業、新消費成為上半年用電亮點。

據新華網報導，今年以來，新產業、新業態加快發展，帶動數位化、資訊化相關行業用電增速加快。據中電聯統計，上半年互聯網數據服務業、軟體和資訊技術服務業的用電年增率分成增長46.2％、35％。

另外中電聯數據也顯示，與消費相關的道路運輸業、租賃和商務服務業、批發和零售業用電量，年增率同樣大增17.3％、12.9％、10.7％。中電聯行業發展部副主任葉春分析，這些電量增長顯示「夜間經濟」、「線上經濟」不斷繁榮發展，旅遊消費持續火熱。

葉春也說，隨著太陽能光電設備及零組件製造等新興產業專案的落地，以及雲端計算、大數據中心的投運，拉動一些西北省分用電量增幅顯著。觀察上半年，西藏、內蒙古和廣西，分別以16.6％、12.1％和10.9％的用電增速，名列全大陸前三強。

(旺報 )