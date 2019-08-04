台北市長柯文哲今（4日）上午9時許前往板橋區天德宮參拜，隨後與當地里長座談。（葉書宏攝）

台北市長柯文哲今（4日）上午9時許前往板橋區天德宮參拜，隨後與當地里長座談。（葉書宏攝）

台北市長柯文哲今（4日）上午9時許前往板橋區天德宮參拜，隨後與當地里長座談。（葉書宏攝）

香港反送中遊行延燒近2個月，台北市長柯文哲今（4日）受訪時提到，強大的台灣可以給香港更大的保障，他也認為，北京政府要嚴肅面對、思考，民怨沒有解決，問題不會解決。

台北市長柯文哲今（4日）上午9時許前往板橋區天德宮參拜，隨後與當地里長座談。媒體關心香港反送中遊行事件，柯文哲表示，香港問題，北京政府要嚴肅面對、思考。

柯文哲表示，目前香港問題很像2013年、2014年台灣，民怨沒有解決、問題不會解決，台灣作為華人世界最先進的地方，台灣30年民主改革，大陸會說立法院打架，但是相對而言，台灣民主進步，社會成本是最低的。

柯舉例，韓國光州事件就是現代版228，還有學生運動丟汽油彈，台灣民主政治不是一百多年，但相對而言還算好，社會成本較低。

柯文哲表示，很多傳聞說解放軍要進入香港，作為中國高層要有能力反省歷史，看看台灣發生過的事情、當年六四天安門事件，怎麼處理香港，頭腦要清楚一點，佩服中國的經濟發展，30年GDP成長9倍，人類歷史上很了不解。但政治和經濟發展差距不可能永遠那麼大，一定會出問題，經濟與政治發展間，要求取可被人民接受的平衡。

柯文哲表示，強大的台灣才是香港最大的保障和資源，如果台灣輕易被幹掉，對香港下手一定很重，強大的台灣可以給香港更大的保障。

(中時 )