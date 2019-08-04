陸央視：香港暴徒正走向與愛港民意決絕的懸崖 11:022019/08/04 中時 藍孝威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 港警3日晚間闖黃大仙港鐵站逮人，引發附近居民強烈不滿。（圖取自facebook／standnewshk，資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 近2個月來，香港持續發生示威抗議和流血衝突。大陸央視今天發出評論：這些天的香港，暴徒肆意侵犯國家尊嚴、破壞「一國兩制」。從汙損國徽，到將國旗扔入海中，行為越來越猖獗狂妄。 央視評論，與此同時，香港社會各界對此堅決反對、絕不容忍的聲音也越來越強。被塗汙的國徽再次亮起來，被摘掉的國旗重新升起來，這就是愛國愛港愛家的態度。梁振英譴責暴行、懸賞緝拿、倡建懸賞基金堪稱民意「三連發」。暴徒們正走向與愛國愛港愛家之民意決絕的懸崖。 (中時 ) #香港 #反逃犯 #反送中 #央視 #黃大仙 也許您會感興趣 推薦閱讀 【反逃犯條例】港天水圍警署遭千人包圍 釀6傷 09:092019/07/31 兩岸 香港反逃犯728中西區衝突案 4人准保釋禁離港 12:032019/07/31 兩岸 反送中衝擊觀光 香港頂級酒店靠「貓熊牌」吸客 22:072019/08/01 財經 反送中陸罕見高層級發聲 楊潔篪批美顛倒黑白煽風點火 23:442019/08/01 兩岸 反逃犯風波：港警搜出汽油彈及弓箭 拘8男女 09:552019/08/02 兩岸 怒嗆央視 大族激光27億飛了 04:102019/08/03 全球財經 綠介入反送中 自由行喊卡導火線 04:092019/08/04 焦點新聞 香港反送中籠罩 大學取消迎新營 04:092019/08/04 兩岸新聞 反送中籠罩 港大學縮短迎新營 04:102019/08/04 兩岸要聞 旺角遊行 港警責示威者：四處破壞 09:252019/08/04 兩岸 兩岸熱門新聞 「武裝」升級 港遊行示威者用大型彈弓射磚入警署 - 兩岸 昔娶小54歲翁帆今仍健朗 96歲楊振寧曝長壽3秘密 - 兩岸 炫台資回流5千億 蘇揆遭打臉 - 日報 陸官媒警告：誰破壞「一國兩制」將受歷史審判 - 兩岸 反制陸軍演威脅 國軍射117枚飛彈示威 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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