近2個月來，香港持續發生示威抗議和流血衝突。大陸央視今天發出評論：這些天的香港，暴徒肆意侵犯國家尊嚴、破壞「一國兩制」。從汙損國徽，到將國旗扔入海中，行為越來越猖獗狂妄。

央視評論，與此同時，香港社會各界對此堅決反對、絕不容忍的聲音也越來越強。被塗汙的國徽再次亮起來，被摘掉的國旗重新升起來，這就是愛國愛港愛家的態度。梁振英譴責暴行、懸賞緝拿、倡建懸賞基金堪稱民意「三連發」。暴徒們正走向與愛國愛港愛家之民意決絕的懸崖。

(中時 )