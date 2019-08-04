大陸限制陸客來台自由行，觀光業恐遭衝擊，就連台北市長柯文哲也下令團隊研商因應措施，不過北市議員陳炳甫指出，2014年以來台北觀光外匯持續衰退，觀光客在北市停留天數、平均每人每日消費金額、到訪率同步下降，創五年新低，外匯收入約蒸發 540 億台幣，成績不及格！

根據北市觀傳局資料， 北市觀光外匯收入逐年減少，2015 年有 109.39 億美元、2016 年為 108.05 億美元、2017年遞減到 107.05 億美元，到了2018年僅有 88.90 億美元，減少約 18 億美元，蒸發將近 540 億台幣，議員陳炳甫痛批觀傳局沒有對症下藥，讓觀光外匯收入持續暴跌！

陳炳甫表示，雖然來台北旅遊人次增加，但到訪率卻是逐年下降，去年更是首度跌破 9 成，僅有 89.35％，如故宮博物院、台北 101、中正紀念堂與國父紀念館 等景點，遊客人次5年來減少 685 萬人次，觀光吸引力下降。

另外， 觀光客在北市停留天數也越來越少，以往起碼玩四天，但去年起破四，停留天數減少，消費額連帶受影響。

陳炳甫表示，大陸限制來台自由行後，北市觀光將面臨更嚴峻的挑戰，要求北市對症下猛藥，升級觀光景點軟硬體設施，強化深度旅遊，滿足國際觀光旅客需求。

對此，北市觀傳局長劉奕霆說，市府在觀光政策推動上秉持不斷創新、提升產業發展的理念，同時結合各地區在地文化特色，加強產業鏈的連結，並推廣增設淨下設施，讓來台北旅遊的穆斯林可更加安心，對於各界意見，觀傳局都會虛心檢討並持續改進。

(中時 )