香港反修例旺角遊行昨演變成「游擊戰」，警方分別於旺角、尖沙嘴及黃大仙施放催淚彈驅散人群。明報報導，截至今早6時，醫管局接獲18宗受傷報告，傷者分別送往明愛醫院、廣華醫院及伊利沙伯醫院治理，目前仍有12人留院，分別為10男2女，所有傷者情況穩定。

(中時 )