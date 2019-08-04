旺角遊行 18人受傷送3醫院 情況穩定 11:122019/08/04 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 反逃犯條例示威。(圖/美聯社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港反修例旺角遊行昨演變成「游擊戰」，警方分別於旺角、尖沙嘴及黃大仙施放催淚彈驅散人群。明報報導，截至今早6時，醫管局接獲18宗受傷報告，傷者分別送往明愛醫院、廣華醫院及伊利沙伯醫院治理，目前仍有12人留院，分別為10男2女，所有傷者情況穩定。 (中時 ) #醫院 #旺角 #香港 #反逃犯 #反送中 也許您會感興趣 推薦閱讀 旺角再遊行獲批准 3日下午登場不經市中心 10:092019/08/03 兩岸 香港旺角再遊行 起點千人聚集 15:462019/08/03 兩岸 旺角再遊行結束 示威者警署外噴漆 19:492019/08/03 兩岸 旺角、尖沙嘴警署外 施放催淚彈清場 22:062019/08/03 兩岸 綠介入反送中 自由行喊卡導火線 04:092019/08/04 焦點新聞 香港反送中籠罩 大學取消迎新營 04:092019/08/04 兩岸新聞 旺角遊行圍警署 催淚彈清場 04:102019/08/04 兩岸要聞 反送中籠罩 港大學縮短迎新營 04:102019/08/04 兩岸要聞 反修例九龍衝突 警：驅散旺角示威 拘20人 08:582019/08/04 兩岸 旺角遊行 港警責示威者：四處破壞 09:252019/08/04 兩岸 兩岸熱門新聞 「武裝」升級 港遊行示威者用大型彈弓射磚入警署 - 兩岸 昔娶小54歲翁帆今仍健朗 96歲楊振寧曝長壽3秘密 - 兩岸 炫台資回流5千億 蘇揆遭打臉 - 日報 陸官媒警告：誰破壞「一國兩制」將受歷史審判 - 兩岸 反制陸軍演威脅 國軍射117枚飛彈示威 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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