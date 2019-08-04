不論政界、還是商界，凡是選舉，必有競爭，每當競爭激烈時，總有一方會說：「先讓我做一任就好，下一任一定換你」，結果，就像台北市長柯文哲今天說的「聽聽就好」，不管政界，還是商界，從沒看過有誰是真的只做一任的，除非沒選上。

從鴻海集團創辦人郭台銘回國以來，「柯郭合」、「柯郭會」、「柯郭對話」之聲不曾間斷，今天柯文哲在媒體追問下，突然意在言外的指出，他看過多次生離死別，擔任台大醫院醫師、主任17年，「做一任下一任換你！」等話，對他而言聽一聽就好，該怎麼做就怎麼做，如果每個人都把名利看這麼重，台灣的未來不會更好。

讓人不自覺的想起，郭台銘在國民總統初選後期，曾公開向高雄市長韓國瑜喊話：「大哥拜託你，讓大哥先選，下一次再換。」也讓人不得不懷疑這會不會是「郭柯對話」的一段？從柯的「聽聽就好的」回應中，除了凸顯出柯不買郭只做一任的帳，也顯示，政治圈中人的誠信，果然不值錢，「聽聽就好」。

如果這真是「郭柯對話」的一段，顯然，強強聯手果然不是容易的事，郭、柯兩人都想當老大，政治圈中人，沒人想想當「細漢耶」，這是郭柯不論怎麼合，必須要突破的障礙。

柯P認與郭董通電話 郭辦：未談及參選話題

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