千萬別懷疑，這是真實發生在斯洛維尼亞籃球聯賽的詭異情況！根據當地媒體爆料，2013年NBA選秀落選的美籍球員D.J.庫伯，竟在接受尿檢時，被測出已經懷孕，因為庫伯拿自己女友尿液頂替自己受檢，這也代表他根本不知女友懷孕了。

畢竟無論如何，男性的尿液都不可能檢測出懷孕反應，這比庫伯被驗出禁藥反應還要嚴重，也讓他付出相當慘痛的代價，因為國際籃總(FIBA)第一時間得知消息，判罰庫伯必須禁賽到2020年6月，而他本人更有可能面對被戴綠帽命運。

美國芝加哥出生的庫伯，現年28歲，在俄亥俄大學打了4年後，參加2013年NBA選秀宣告落選，隨後都在歐洲聯賽打球，包含希臘、俄羅斯、法國、摩洛哥等地聯賽都曾出現他的身影，更在2014年申請過波士尼亞國籍卻告失敗。

目前全世界各地籃球聯賽大部分都會進行藥檢，想要鑽漏洞的球員絕對不少，只是弄到像庫伯如此離譜的地步，恐怕前所未聞，也創下男籃球員被驗出懷孕的詭異先例，看來他百分之百使用禁藥了，也讓他接下來籃球生涯蒙上無解陰影。

(中時電子報)