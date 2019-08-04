侯友宜今天上午參加新北市議員陳明義舉辦的五股親子兒童水樂園暨幸福保衛站活動。（譚宇哲攝）

台北市長柯文哲預計6號籌組台灣民眾黨，今天在安排多個行程到新北市拜訪基層，新北市長侯友宜今對此表示，「不錯啊」，柯文哲來驗收新北市政做得好不好，請柯市長多指教，給予鼓勵與提醒，謝謝他到新北市來。

侯友宜今天上午參加新北市議員陳明義舉辦的，五股親子兒童水樂園暨幸福保衛站活動，與小朋友開心互動，不過侯以接下來還有行程為由，並未像去年參選新北市長時在相同活動中上演濕身秀，陳明義也預告，下周在林口舉辦的親子兒童水樂園暨幸福保衛站活動，會陸續邀請前總統馬英九及神秘嘉賓出席。

(中時 )