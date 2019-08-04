柯P走訪新北 侯：來驗收市政做得好不好 11:232019/08/04 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 侯友宜今天上午參加新北市議員陳明義舉辦的五股親子兒童水樂園暨幸福保衛站活動。（譚宇哲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 侯友宜今天上午參加新北市議員陳明義舉辦的五股親子兒童水樂園暨幸福保衛站活動。（譚宇哲攝） 台北市長柯文哲預計6號籌組台灣民眾黨，今天在安排多個行程到新北市拜訪基層，新北市長侯友宜今對此表示，「不錯啊」，柯文哲來驗收新北市政做得好不好，請柯市長多指教，給予鼓勵與提醒，謝謝他到新北市來。 侯友宜今天上午參加新北市議員陳明義舉辦的，五股親子兒童水樂園暨幸福保衛站活動，與小朋友開心互動，不過侯以接下來還有行程為由，並未像去年參選新北市長時在相同活動中上演濕身秀，陳明義也預告，下周在林口舉辦的親子兒童水樂園暨幸福保衛站活動，會陸續邀請前總統馬英九及神秘嘉賓出席。 (中時 ) #新北市 #台北 #柯文哲 #2020大選 #侯友宜 也許您會感興趣 推薦閱讀 組黨戰2020？3年前一則新聞讓粉絲哭：14年柯P去哪了 22:412019/07/31 政治 柯文哲組黨傷到誰？ 郭正亮分析 01:322019/08/01 政治 王世堅批柯組黨 騙子升級詐騙集團 15:062019/08/01 政治 王世堅批柯組黨 騙子升級詐騙集團 15:162019/08/01 政治 有人要鬧場 柯創黨大會恐變拋棄大會 00:032019/08/02 政治 柯文哲組黨 董智森笑稱逢鬼門開 00:082019/08/02 政治 避與綠同框？侯友宜與鄭文燦合體破局 10:512019/08/02 政治 「新北統計知多少」go！帶您探索長知識 16:102019/08/02 生活 首度鬆口挺郭！柯P「毫不猶豫」支持郭台銘 22:482019/08/02 政治 做一任下一任換你！柯：聽聽就好 10:172019/08/04 政治 政治熱門新聞 韓國瑜上趙少康節目 這句話網讚爆 - 政治 杜震華籲郭勿造成三輸：再不甘心 都要挺韓下架蔡 - 政治 若郭、王真要參選 胡幼偉建議韓國瑜這樣做 - 政治 老師從台獨變挺韓 網訝異改變之因 - 政治 郭柯王合作無用 學者斷言老韓必勝 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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