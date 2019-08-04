蔡英文總統今天（4日）赴宜蘭參訪觀光工廠等地，對於媒體提問，國民黨總統參選人韓國瑜指她不愛國，蔡英文說：「恐怕同意他（指韓國瑜）的人不多吧。」強調捍衛中華民國、捍衛台灣主權著力最深也最用力的「就是現任總統我。」反批韓國瑜除了嘴巴說說以外，最近做了什麼也沒看過。

原本蔡英文的宜蘭行，有安排前往「渭水之丘」，但因逢台北市長柯文哲組黨、時機敏感而取消，蔡英文對此表示，行程安排有很多考量，會再重新安排更合適的時間點，讓行程意義可以顯現出來。

外傳陸客除了自由行限制外，傳出有8省份的團客也不能來台。蔡英文回應說，中國的觀光客來台互動交流，對兩岸都是好的，相信很多年輕人來台對台灣民主自由的生活方式都有些體會，兩岸交流上不要有太多政治考慮，人民真誠交流才有利於兩岸互動。

韓國瑜造勢時批蔡英文不愛國，蔡英文回應說，現在捍衛中華民國、捍衛台灣主權著力最深也最用力的「就是現任總統我。」她說，倒是韓國瑜市長除了嘴巴說說以外，最近做了什麼也沒看過，韓到中聯辦去拜訪被外界解讀是對一國兩制的背書。她表示，希望韓市長一方面對國家重要的立場不要迴避也不要閃躲，另一方面對於國家很多重要的大事跟重要的議題能夠有更深入的了解。

(中時 )