菲律賓東方海面熱帶性低氣壓（TD14）最快今（4）日下半天形成「利奇馬」颱風；周二（7日）之前，台灣主要為午後雷陣雨天氣型態。（游昇俯攝）

依據歐、美最新的預報，準颱風利奇馬路徑有往西修正的趨勢，雖然變數仍高，但若是依照美國所預測的路徑來看，不排除會成為擦邊球，掠過台灣東北部。中央氣象局表示，利奇馬若成颱，預估週四（8日）距離台灣最近。

臉書《台灣颱風論壇｜天氣特急》貼出預測路徑圖，據目前歐美的主流數值，準颱風利奇馬的最新預報都有往西修正的趨勢，雖然最終變數仍高，但可以確定它將是下週重點，可能進來、也可能安全下莊，必須嚴加觀察。

預報員張承傳指出，位於菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓，最快將於今日下半天成颱，慢則在明日上半天；預估其7日以前將以偏北方向前進，8日之後則要視其北側、位於日本的高壓發展，高壓較強便會將其往西北方向帶，以較靠近台灣方向北上，高壓若不強，則會在稍往西北之後轉北方而去。

目前各國預測利奇馬路徑仍有很大分歧，但預估將在8日影響台灣，距離台灣最近約6、700公里，屆時將為北部、東半部帶來局部短暫陣雨。

張承傳說，7日之前，台灣以午後雷陣雨天氣型態為主，8日因利奇馬離台灣較近，北部、東半部全天有機會出現局部短暫陣雨，中南部則是午後雷陣雨天氣；9日以後，颱風往日本方向而去，台灣轉吹西南風，中南部將整天有局部短暫陣雨，北部、東半部則轉為午後雷陣雨天氣型態。

張承傳並表示，從南海、菲律賓東方海面到關島一帶是一個大低壓帶，未來仍不排除有其他熱帶擾動發展起來。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》貼文指出，整體看來，準颱風利奇馬會北上的大格局依舊不變，問題只差在北上的過程，離台灣到底多近？這得看太平洋高壓臉色，現在預報變數、分歧最大的地方就在於7日。

至於利奇馬的強度，《台灣颱風論壇｜天氣特急》表示，利奇馬成為中颱已是上限，由於其範圍廣大，需要時間整合，加上台灣東邊的環境，使它的發展受到限制。

(中時電子報)