巴克禮公園榕樹下的小樹洞找到孑孓。（台南市政府衛生局提供）

台南市政府為防治登革熱疫情延燒，將東區巴克禮公園封閉2周後，5日即將到期重新開放。台南市登革熱防治中心認為，巴克禮公園封園後，周遭並沒有新增病例，顯示此項防治措施發揮成效。

防治中心指出，目前台南市本土登革熱病例有16例，8月1日新增的第16例的家就在巴克禮公園附近，與第13、14例是同住的家人，應為群聚感染；此外，巴克禮公園封閉2周期間，並沒有其他新增病例。

防治中心也籲請民眾，巴克禮公園重新開放後，前往公園或流行地區也應做好防蚊措施，在皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、居住在有紗窗、紗門的房舍等。

防治中心還說，目前衛生福利部核准含有DEET的防蚊藥劑，產品上都印有「衛部（署）藥製字」或「衛部（內衛）成製字」等許可證字號，可直接塗抹噴灑於人體皮膚。至於行政院環境保護署（以下簡稱環保署）核准的防蚊藥劑，產品上也印有「環署衛製字」或「環署衛輸字」等許可證字號；但因環保署核可的防蚊藥劑，有些屬於「環境衛生用藥」，因此須留意說明書上是否加註「得使用於人體裸露之皮膚」或「本產品不可噴灑於皮膚或衣物上」。

上述政府主管機關核可的防蚊藥劑，依照所含安全有效化學成分的不同，分為2類，一類是含有diethyltoluamide／DEET（待乙妥／敵避）的防蚊藥劑，另一類含有picaridin（派卡瑞丁），皆可有效達到防蚊效果。其中，環保署核准含有DEET的「環境衛生用藥」，可噴灑於居家環境如紗窗、紗門上；或於戶外登山、露營時，噴灑於帳篷，避免蚊蟲跟隨進入，達到防蚊效果，但應避免噴灑於皮膚、衣物上。至於環保署核可含picaridin（派卡瑞丁）的防蚊藥劑，可直接塗抹噴灑於人體皮膚。

防治中心還建議，在戶外或蚊蟲多的地方，除穿淺色長袖衣褲外，也可使用防蚊藥品，噴灑或塗抹在皮膚裸露處，才能在皮膚表面形成保護膜以預防蚊蟲叮咬。防蚊藥品中DEET或picaridin的濃度與藥效並無直接關係，而是與藥效持續時間有關，較高濃度能提供較持久的防蚊保護。流汗較多或發現蚊子開始在身邊盤旋聚集時，則建議應要補擦。

防治中心強調，防治登革熱的不二法門就是孳生源清除，惟有清除積水容器才能杜絶病媒蚊孳生。疫情持續期間，如有發燒等疑似症狀民眾皆可前往衛生所抽血，也可前往醫療院所就醫，以利及早發現疑似個案早期遏止疫情。

(中時 )