陽明山平菁路昨發生自行車騎士不幸被公車撞死意外，北投警分局，昨即展開宣導，希望自行車騎士應戴安全帽、遵守下坡限速，遇到急彎路段，入彎前應煞車減速，避免因離心力輾過路面坑洞、油漬、砂石而發生意外失控。

北投警分局昨派出員警在湖山路、勝利街街口便利商店、花鐘、展望台及公園，以及竹子湖派出所等鐵馬驛站，趁往來出遊的自行車車友休憩之際，提醒山區騎乘自行車應注意事項。

宣導過程中，有2名外籍自行車騎士以為自己違規，而遭到員警站崗，以為是自己違規，當員警說明手上牌子的內容，是為了關懷自行車騎士，讓國外騎士感到又驚又喜，對於警方交通安全宣導措施，不曾在自己國家遇過，隨即拿出自己的手機，表示要將這一幕拍下，告訴他們在家鄉的朋友。

北投警呼籲，山區道路限速40公里，遇到看不到前方的盲彎路段，應預留充裕反應時間，採取分段煞車技巧，切勿跨越中線行駛，同時，上路前應確認胎壓、胎紋以及變速等機件均運作正常，維護自身安全。

(中時 )