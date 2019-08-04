太空人季中補強除了交易到了「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)，從藍鳥交易來的投手A.桑契斯(Aaron Sanchez)披上太空人球衣後，宛如戰力提升好幾個檔次，今日對戰水手不僅完美先發6局沒被敲安，3位牛棚同樣鎖住打線，以9比0拿下勝利，也寫下隊史第2次接力無安打比賽。

A.桑契斯在藍鳥表現不佳，23場出賽僅有3勝14敗，是大聯盟的「敗投王」，自責分率高達6.07，不過轉隊太空人後，首戰表現大爆發，彷彿回到2016年拿下美聯自責分率王的身手。

A.桑契斯用95球投滿6局，期間僅因觸身球及保送讓對手上壘，雖無緣完全比賽，不過全場送出6次三振，沒讓水手敲出任何安打。接著上場的牛棚投手哈里斯(Will Harris)、戴文斯基(Chris Devenski)、畢亞吉尼(Joe Biagini)同樣鎖住水手攻勢，再加上打線狂敲15支安打、攻下9分，最終就以9比0完封水手，達成隊史第12次無安打比賽。

此戰A.桑契斯用了比以往更多的曲球對決水手打者，92球中他用了27顆曲球，比例有29%，比他過去僅使用22%來說使用率更高。而27顆曲球曲球中他讓水手5次揮棒落空、6次好球站著不動、3次界外球，成功抓下18個出局數並且沒有任何安打。

而有趣的是苦主水手隊在7月13日，同樣被天使隊聯手投出一場無安打比賽，短短1個月內就遭到2次，是大聯盟本季唯2場的接力無安打比賽。過去太空人16場比賽中贏下13場，戰績72勝40敗，爭奪世界大賽冠軍的企圖明顯，再加上A.桑契斯轉隊後，竟在首場先發改變用球策略就得到驚人收穫，更加強太空人是奪冠熱門球隊的信心。

(中時電子報)