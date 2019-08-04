勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心舉辦大型「達人講座」，邀請有戲劇小生與甜點王子之稱的施易男，以「易」想人生－做自己生命的烘焙師為主題，與500多位的青年朋友分享職涯與人生的心路歷程。透過他的分享，不少青年朋友得以從中學習如何探索求職方向、如何調適壓力、如何創業與各樣心理狀況排除。

近年來施易男將事業重心從演藝圈轉到甜點業，從一個戲劇小生到烘焙師傅，過程中或許會有很多阻礙與挫折，但他堅持、勇敢並義無反顧地去學習，或許過程中會失敗、但並不灰心，反而更努力。不僅如此，過去的他，也都是用此種精神迎接任何挑戰，達成自己想要的人生。

施易男鼓勵青年朋友，對於工作要「專業、敬業、樂業」，第一工作專業是必須的；第二就是對工作的態度，尊不尊重這份工作，就是要看你的態度，你敬業別人就願意用你；接下來就是樂業，要熱愛自己的工作。此外，他說學習是最好的保養品，如果想要達到夢想，就比別人更勤勞、多練習，堅持真的很重要。

施易男除了深受青年朋友歡迎之外，也非常有長輩緣，他有一套與長輩的相處之道，媽媽更是影響他最深的人，教導他心中要有愛、要正向且善良、勇敢堅持、積極樂觀，這些道理深植在他心中，也一直身體力行，希望把溫暖和愛傳遞出去。他強調，不要小看自己的能力，再渺小也會發光發熱。

施易男還現場演唱5首歌曲，讓青年朋友在精彩的講座之餘，也能聽到他溫暖的歌聲，希望在高壓的生活與工作下，可以得到身心靈的放鬆，同時從歌詞中細細品嚐人生的意義。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署分署長劉邦棟也特地出席聆聽，並贈送施易男客製化的圍裙；施易男亦送上新書《明明‧有點甜。》與劉邦棟分享最新的作品。

劉邦棟表示，希望透過施易男的講座，能鼓勵青年朋友不要放棄希望，只要堅持到底，追逐自己的夢想、善用政府的資源，一定可以找到自己的一片天。

(中時 )