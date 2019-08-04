3歲約旦籍男童走失狂哭，回父懷抱秒停。(蔡依珍翻攝)

3歲約旦籍男童走失狂哭 回父懷抱秒停

3歲約旦籍男童隨軍人父親一同來台，1日晚間貪玩偷跑出超商和父親走散，在馬路邊大哭、亂走亂衝，路人見狀連忙報警。警方出動警網四處尋找，果真在不遠處發現神色慌張的外籍男，順利讓男童破涕為笑。

八德警分局八德派出所巡邏員警劉嘉億、紀立為、李品賢、莊庭瑄1日晚間接獲報案稱一名幼童於八德區廣興一路上大哭，到場發現是一名落單的外籍男童，女警悉心安撫並嘗試詢問家人資料，但男童仍不斷哭泣、無法言語。

警方研判男童應走失不久，4警分工四處尋找有無外國人身影，果真在不遠處發現一名神色慌張的外籍男子稱自己兒子走失，連忙帶他和男童相見。男子一見到男童一把抱起，男童回到熟悉的懷抱也瞬間釋放緊繃的情緒，依偎在父親胸膛。

男童父親彼得表示，自己是國防大學的交換學生，晚間帶著兒子在學校附近的超商購物，一時疏忽兒子一溜煙就跑出店外，等他發現時已不見蹤影，非常感謝警方協助，也大讚台灣的治安良好，警察服務積極。

(中時 )