國民黨提名現任南區、安平區選出的「七連霸」市議員蔡淑惠，有一搏的實力。（本報資料照片）

台南市立委席次增加，曾文溪以南的立委選區也進行調整。其中，下屆立委選舉第五選區是在現行第四選區的範圍內，增加中西區，減少東區中華東路以東的部分。此區民進黨提名現任立委林俊憲爭取連任，被視為較具優勢。國民黨則提名現任南區、安平區選出的「七連霸」市議員蔡淑惠上陣，也有一搏的實力。

因應台南市立委席次從5席增加為6席，今年1月11日進行選區調整，下屆台南市立委第五選區的範圍，包括：安平區、中西區、南區及東區成大里、大學里、圍下里、東門里、中西里、東安里、大同里、泉南里、龍山里、路東里、忠孝里、德光里、崇信里、大德里、崇學里、大福里等16里，調整幅度不小。

由於現行的立委第四選區範圍，涵蓋安平區、南區、東區全部，民進黨提名的該區現任立委林俊憲，挾著尋求連任及前台南市長賴清德子弟兵的2大優勢，選情普遍被看好。尤其，林俊憲出身中西區市議員，調整後的新選區又新增中西區，加上被劃到第六選區的東區東半部，原本即是藍營大本營，此消彼長，對林俊憲更為有利。

不過，國民黨提名的蔡淑惠也不是省油的燈，立委選舉起步雖較晚，但因長期深耕南區、安平區，在歷次市議員選舉成績均十分亮眼，加上問政績效卓越，如能有效整合藍營內部力量，有效開拓東區、中西區票源，對林俊憲將構成一定程度的威脅。

(中時 )