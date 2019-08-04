永尾瑪利亞將推全新寫真，大玩綑綁風。(圖／翻攝自IG)

前AKB48成員永尾瑪利亞單飛後，形象變得成熟性感，27日將推出第3本個人寫真集《JOSHUA》，特地到美國聖地亞哥取景，還以綑綁為主題，穿著性感的她，被綁在車裡或樹上，頗有SM的感覺。

永尾瑪利亞擁有甜美臉蛋和火辣身材，27日將推出全新寫真的她，近日也在IG搶先曝光美照，只見她挑戰「綑綁」主題，僅穿內衣被綁在車裡，另外一張裸上身僅用薄紗遮重點部位，被五花大綁在樹上，對鏡頭擺出撩人表情，讓網友看了都暴動，直呼太辣了，鼻血都快止不住。

(中時電子報)