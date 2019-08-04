女星推寫真大玩綑綁 半裸薄紗遮點下身僅穿小褲褲 11:402019/08/04 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 永尾瑪利亞離開AKB48後，形象變得成熟性感。(圖／翻攝自IG) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 永尾瑪利亞將推全新寫真，大玩綑綁風。(圖／翻攝自IG) 前AKB48成員永尾瑪利亞單飛後，形象變得成熟性感，27日將推出第3本個人寫真集《JOSHUA》，特地到美國聖地亞哥取景，還以綑綁為主題，穿著性感的她，被綁在車裡或樹上，頗有SM的感覺。 永尾瑪利亞擁有甜美臉蛋和火辣身材，27日將推出全新寫真的她，近日也在IG搶先曝光美照，只見她挑戰「綑綁」主題，僅穿內衣被綁在車裡，另外一張裸上身僅用薄紗遮重點部位，被五花大綁在樹上，對鏡頭擺出撩人表情，讓網友看了都暴動，直呼太辣了，鼻血都快止不住。 (中時電子報) #永尾瑪利亞 #AKB48 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂熱門新聞 蔡依林勾老外甜密照曝光 釣出五月天阿信冷回… - 娛樂 遭影射攻擊都能忍 她躺急診室聽到「這句」直接爆炸！ - 娛樂 昔玉女紅星引退多年近況曝光 吐至今仍未婚原因 - 娛樂 2020大選誰稱王？詹惟中這樣論「他」面相被嘴爆 - 娛樂 女星推寫真大玩綑綁 半裸薄紗遮點下身僅穿小褲褲 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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