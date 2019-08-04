大陸赴台旅遊傳出從本月開始再減，目前已傳多個省市配額，但多家版本有出入。台北市林姓旅遊業者表示，由於台灣業者訊息來自大陸組團社，不同組團社傳來的配額消息不盡相同，目前仍紛亂，無法確認；但可以確定的是，今年的配額將比往年選前更嚴，來台人數更少。一般來說，平均可能只有去年同期的4成，甚至更低。

旅遊業者表示，最早傳出開會的省市包括浙江和廣東等，就以浙江來說，最先傳出的消息是浙江省旅遊局，針對團簽，9-10月按各旅行社按照之前上報的團簽人數操作，11-12月全省團簽共2000多；1月全省3000多。就是說，11／12月浙江省全部口岸團隊人數大約40人／天，1月約100人／天。隨後傳出天津9-12月每月300人10家家分！明年1月全天津配額75人。然後是江西一個組團社八月80個名額。山東一個社90個名額。

台北市旅行業又傳出2019年9月-2020年1月份，廣東省配額大概26000，每個月全省配額為5200，由全省21家組團社來分。但隨後又傳出廣東8-12月，每個月約有1000個配額。後來又傳出上海有組團社也得知配額。

旅業者表示，大陸此次對於各家祖團社的配額，和過去一樣，就是開會時當場宣布，參會的祖團社人員用筆速記，不一定來得及，因此即使參加同一場會議的祖團社人員，也會傳出不同訊息。再加上每個城市的祖團社多少不一，例如北京有29家組團社，廣東有21家，浙江有18家等，台灣旅行社透過關係向各自有合作關係的大陸組團社確認配額時，組團社雖自己的配額能夠確認，但對於其他組團社的配額不見得能確認，這也是目前傳來台灣各省市或組團社配額不盡相同的原因。

(旺報 )