「一邊一國行動黨」18日將成立，婉拒擔任黨主席的游錫堃，在表態支持蔡英文總統連任後，今天全程陪同蔡英文總統走訪宜蘭，以實際行動表達對蔡英文的支持。

「一邊一國行動黨」日前邀請與扁交好的游錫堃擔任黨主席，遭游拒絕，蔡英文昨天喊話，強調游是民進黨的創始黨員，黨歷經過各種挑戰，最困難時都有游院長一起面對挑戰，現在面對挑戰，「更需要游院長和我們在一起」。游錫堃也回應，會全力幫忙蔡總統連任，這是作為民進黨員的義務及責任。

蔡英文今天赴宜蘭參訪，曾擔任過宜蘭縣長的游錫堃全程陪同，以行動表達力挺，蔡英文上午出席宜蘭全民供佛齋僧暨孝親報恩大會時表示，「供佛齋僧」是佛教界的年度盛事，來自「目連救母」的典故。所以每年的7月15日，我們都可以用最虔誠的心來供養出家人，以及十方眾生，不但可以積德行善，消災減難，也為自己的父母來祈福。

她相信只要我們把這份積福行善的意念擴散出去，可以帶來更多善的循環，也可以為整個社會帶來更多祥和正面的能量。

她也希望臺灣能夠持續進步發展，執政三年以來的努力，成果也逐漸一一顯現。「不論是在經濟上、在民生上、在國家主權上，政府每一天都在為臺灣盡最大的努力。

她相信在未來，這塊土地上的每一個人，也都會繼續在自己的崗位上努力，共同攜手，為臺灣創造更多的豐盛和美好。

總統府在新聞稿中也特地將游錫堃名字列入，並且排在總統府秘書長陳菊之後，比內政部長徐國勇、立法委員陳歐珀還要前面，以示對游的敬重，顯示在選戰進入「戰國時代」，蔡將全力爭取黨內支持力量。

(工商 )