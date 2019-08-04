大陸8月起暫停發放個人簽證，限縮陸客來台自由行，9月起也將限制團體旅客配額。靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，大陸將恢復每三個月調整團客配額的制度，目前上海、廣東、浙江、天津、寧夏、江西均已公布配額，四川今日下午開會、北京會議時間未定。而來台主力城市上海旅行社「攜程」，每月僅剩325人可來，是上半年的一半，且旅行社必須嚴格執行，沒有改為散客的餘地。

黃正聰表示，過去大陸都習慣三個月檢討一次來台旅客配額，但今年三月就宣布說2019年不會管制，推測是因去年九合一大選藍營大勝所影響，然而最近大陸被香港觸動敏感政治神經，才會再度出手限制。

黃正聰指出，目前上海有12家旅行社，其中「上海攜程」原本推估上半年每個月平均應有600人左右，而現在只剩每月325名的額度；其他像是廣東21家旅行社中，「廣之旅」每月約1200名，「廣州攜程」每月500名額度、浙江18家旅行社，每家每月有3000名額度、天津11家旅行社，每家每月有300名額度、寧夏5家旅行社，每月每家有50名額度、江西7家旅行社，每月每家80名額度。

黃正聰表示，由於過去大陸官方不會太嚴格控管配額，因此陸方旅行社出團彈性很大，即使團客人數滿了也可為旅客轉辦自由行簽證。若以「上海攜程」為例，現有的325名額度應該是上半年的一半，且旅行社必須嚴格執行，也沒有改為散客的餘地。

另外，北京有29家旅行社、四川有9家旅行社，兩省都尚未開會，四川預計今日下午討論，北京會議時間未定，湖北也會在明天開會。黃正聰表示，配額會依照人口、旅行社家數與地理位置調整，寧夏、江西人少地遠，每月額度就更少，而來台主力城市北京、上海、廣東，就會餘留較多配額。

現階段大陸來台團客配額，每天為5000人，若如業界流傳的砍掉8成配額，等於每天少掉4000團客，9月1日起算到年底，4個月恐少掉48萬大陸團客。對此，觀光局表示持續了解中。

(中時 )