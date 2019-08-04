香港反對修訂《逃犯條例》風波持續近兩個月，每周都有示威遊行，而民間提的五大訴求，港府至今都未回應。其中一項訴求為成立「獨立調查委員會」，但身兼監警會觀察員的經民聯立法會議員吳永嘉4日表示，監警會已決定就6月9日至7月2日的連串事件展開調查，認為「沒有迫切性成立獨立調查委員會」。

近期香港示威者不斷遊行、集會希望港府回應民間五大訴求「不檢控示威者」、「取消定性暴動」、「追究開槍責任」、「撤回送中惡法」、「林鄭月娥下臺」，但政府至今都未有回應。

吳永嘉在港臺節目《給香港的信》表示，修例風波爆發以來，示威者多次攻擊警察，又以堵路及包圍政府建築物等方式示威，認為社會不可再容忍任何非法及暴力行為。他又稱，暴力不能解決問題，只會衍生出更多暴力，最終受害的是社會。

對於示威者要求成立獨立調查委員會，吳永嘉表示，監警會已決定就6月9日至7月2日發生的連串事件展開調查，並會在6個月內完成調查報告，提交予特首。他續稱，現階段並無迫切性成立獨立調查委員會。

吳永嘉承認，政府未能滿足示威者訴求，但仍認為政府值得有多次機會，修補現時情況。他續稱，政府已承諾改善管治作風，聆聽不同意見，接觸更多年輕人，了解其訴求。

(中時 )