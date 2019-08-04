浪漫的大坑情人讓沈智慧忍不住現場拍起「網美照」她說，傍晚時分跑在情人橋邊，別有一番風情，還可欣賞沿途溪畔美風景。（張妍溱攝）

迎接七夕情人節，台中市大坑情人橋舉行「2019台中大坑七夕浪漫情人橋星光路跑」活動，東區旱溪樂成宮請來「月老鑾駕」到場，立法委員沈智慧為活動鳴槍，千人開跑，並祝天下有情人「長相廝守」現場瀰漫粉紅泡泡，浪漫百分百。

邁入第6年「大坑情人橋星光路跑」為全台3大路跑活動之一。這次活動分為5．2公里「浪漫情人親子組」與10．5公里「水岸嘉年華歡樂組」，總報名人數達1千多人，打破往年紀錄。

由北屯區公所與北屯區體育會主辦的「大坑情人橋星光路跑」活動「有口皆碑」，今年疑出現「山寨版」，北屯區體育會副理事長吳泳鋒說，6月底有1場類似的路跑搶先舉辦，不少跑友被「攔截」參加，事後發現不是北屯區體育會主辦，向才大會爆料有「山寨版」路跑，強調要認明北屯區體育會主辦「大坑情人橋星光路跑」，才是正宗。

浪漫的大坑情人讓沈智慧忍不住現場拍起「網美照」她說，傍晚時分跑在情人橋邊，別有一番風情，還可欣賞沿途溪畔美風景；邀情侶們一起路跑，跑出健康跟濃密感情。市議員沈佑蓮向工作人員表示感謝，在擔任北屯體育會理事長任內，大家對體育活動的支持。她表示，未來會與立委沈智慧一同努力，在北北屯區打造更優質的路跑環境。

(中時 )