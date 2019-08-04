安坑國小老師鍾珀珠退休後仍持續服務，利用早自習時間到校輔導學業落後的學生。（譚宇哲翻攝）

71歲的新北市安坑國小退休老師鍾珀珠退而不休，退休6年來持續在學校輔導課業落後的孩子，幫助剛升上小一的新生適應環境，宛如孩子們共同的「校園阿嬤」，鍾珀珠獲頒教育部108年教育奉獻獎，她說，看到孩子的笑容就是服務的最佳動力，希望保持初衷，繼續活到老、教到老。

鍾珀珠早年因照顧身心障礙的孩子，舉家移居阿根廷，並進入阿根廷僑校任教，回台後一直在安坑國小任教，直到2013年退休。

鍾珀珠秉持父親的理念「有機會幫助他人，服務人群，就是有福氣」，決定在安坑國小擔任志工，平時指導學生參加閩南語朗讀競賽，數度獲獎，每周更利用2個早自習時間到校輔導學業落後的學生。

鍾珀珠說，輔導課業雖然不能及時看到孩子的成績進步，但是能在輔導期間看到孩子們笑容滿面、自信滿滿的樣子，就是讓她繼續服務人群的動力，希望自已能保持教育的初衷，繼續將熱情奉獻給孩子。

安坑國小校長方慶林表示，從鍾珀珠老師身上看見教育人的價值，一種退而不休、以孩子為中心的教育家風範，獲獎實至名歸。

今年新北市共有3位老師退而不休，獲得教育部教育奉獻獎，包括鍾珀珠在內還有五華國小老師高介民、淡江高中老師許英昭以，都在學校繼續輔導學生、協助校務，感動許多人。

(中時 )