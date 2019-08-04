5名違規潛客被依法開單函送裁處。（許家寧翻攝）

無視禁令 鼻頭漁港又傳摸黑潛水 7月以來開罰8人

東北角海岸鼻頭漁港為公告禁止潛水區，六月才發生女潛客失蹤意外，又有潛水客無視規定，4日凌晨摸黑至附近海域浮潛，自以為神不知鬼不覺，遭加強岸際安全的海巡人員發現制止，以免發生不測，並依法對5名違規男女開單舉發。

東北角海域水下能見度高，為潛水愛好者慕名之地，不過鼻頭漁港因漁船出入頻繁，避免潛客遭活動中漁船碰撞或螺旋漿打傷，早已公告標示禁止潛水等水域活動，仍屢傳遊客違規潛水，六月時還有女潛客白天失蹤1個多小時，出動大批船艇搜索獲救。

第二岸巡隊鼻頭安檢所指出，七月起已有3人在限制海域違規潛水遭查獲，今凌晨0時許又有5名潛客化明為暗，趁著黑夜至漁港前方海域潛水，海巡人員立即要求潛水民眾上岸，以免發生不測，帶頭的51歲林男裝備齊全，均稱不知違規，疑問「這裡不能潛水嗎？」

岸巡呼籲，在禁止潛水活動區域進行水域活動，有一定的限制與風險，已依發展觀光條例規定及水域遊憩動管理辦法，針對這4男1女潛水客開單舉發，並函送新北市政府觀光旅遊局裁罰，依法可處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

(中時 )