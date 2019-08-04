洋基4日在雙重賽橫掃紅襪，一口氣衝到71勝，暫以13.5場勝差把紅襪甩得遠遠的，兩戰大功臣分別是拉瑪修(DJ LeMahieu)與托瑞斯(Gleyber Torres)。拉瑪修痛打紅襪的英姿獲得觀眾「MVP」的呼聲(暫居美聯打擊王)，托瑞斯則是在第二仗轟出雙響炮，還好洋基沒有賣掉托瑞斯。

這次交易大限空手而回，除了洋基捨不得賣掉頂尖新秀投手Deivi Garcia，托瑞斯這個名字也多次流傳在價目表上，逼得總管凱許曼(Brian Cashman)親自澄清：「有些球團的開價是不切實際的，托瑞斯哪裡也不會去。」

其實去年就有傳言洋基要賣托瑞斯了，即使當時田中將大受傷，洋基急缺先發投手，凱許曼也不肯交易托瑞斯，「我可不想上街時被球迷打。」托瑞斯是洋基當初用「古巴飛彈」查普曼(Aroldis Chapman)跟小熊換來的新秀，首年因韌帶手術報銷，隔年就獲得新人王票選第3名，連兩年入選明星賽。

今日雙重賽首戰，托瑞斯5打數掛零，第二戰立刻繳出3安猛打賞與雙響炮，才22歲就累積5場雙響炮(包括三響炮)演出，洋基自1937年傳奇人物狄馬喬(Joe DiMaggio)以來，還沒有看過像托瑞斯這麼暴力的菜鳥。

難得的是托瑞斯還會守二壘，這是難以取代的功夫，他與拉瑪修季初都入選MLB官網「最能打的10位二壘手」。去年春訓托瑞斯陷入低潮差點被下放，本季他以行動證明：「老總，你沒賣掉我是對的。」

(中時電子報)