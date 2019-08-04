大陸限縮旅客來台，衝擊我國旅遊業，業界叫苦連天，交通部迅速端出擅長的那一百零一招，再度祭出國旅補助，試圖為失血過多的觀光業止血，然而業界並不買單。旅行公會指出，過去日韓觀光受到大陸制約時，兩國均以開放東南亞國免簽應對。學者也表示，這是觀光業浴火重生的好時機，政府應儘速引進團體免簽證機制，並擴大個人便利免簽。

2012年日本政府因宣稱擁有釣魚台主權，引發大陸禁止團客赴日；2016年薩德飛彈事件，大陸再禁止旅客赴韓觀光，當時韓國陸客銳減七成，對韓國觀光產業造成重大衝擊。

旅行公會全聯會召集人李奇嶽指出，大陸出手干預日韓觀光市場後，日韓政府當機立斷，立刻開放東南亞五國免簽證，包括泰國、越南、菲律賓、印尼、馬來西亞，且泰國旅客消費力不亞於陸客，在日本開放免簽後，每年赴日的泰國客均高達100萬人，順利補上流失的陸客缺口。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，大陸限縮我國觀光正是需要更大勇氣開拓新市場的時候，他建議應引進團體免簽證機制，由於團體免簽有旅行社介入，較個人免簽多一層安全防護，也可讓旅行社優先開發新興市場。

黃正聰建議，原規定持有美、加、澳、紐、日、韓、英等國簽證者，可線上申請取得14天入境許可，但以印尼為例，印尼人口雖超過2.6億，每年卻只有20萬人取得上述國家簽證，不過每年卻有260萬名印尼人造訪新加坡，因此建議將新加坡也列入該項規定，讓持有新加坡的旅客可申請我國便利簽證。

黃正聰表示，另應實施限期落地簽證免費，今年泰國為因應陸客減少，曾開放21國落地簽免費，當時共增160萬旅客、1009億的觀光外匯。

(中時 )