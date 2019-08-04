雲林縣四湖鄉箔子寮社區號召老中青DIY古早海上竹筏，上午完成舉行下水儀式。(許素惠攝)

雲林縣四湖鄉箔子寮社區村人及大學生製造的古早海上竹筏下水，在海上飄遊起來。(許素惠攝)

雲林縣四湖鄉箔子寮社區村人及大學生製造的古早海上竹筏。(許素惠攝)

雲林縣四湖鄉箔子寮號召老中青村民及大學生，從燻竹、剖竹、紮綁、塞排到立桅杆、布帆全部DIY，傳承早年漁村製造海上竹筏的謀生技能，也勾起漁村生活軌跡，古法純手工製的竹筏4日完成下水，村人興奮不已，宛如重現竹筏捕烏的黃金歲月。

縣文化處副處長長陳美燕、四湖鄉長蘇國瓏等揭幕揚帆，與村人共同參與竹筏下水儀式，當竹筏在海上飄浮起來時，大家抱以熱烈掌聲。

箔子寮社區工作室執行長蔡茂昌指出，西岸居民每年冬至前後聚集捕撈烏魚的歷史已有百年，蘊含豐富的漁村生活軌跡，包括因海岸與村莊距離遙遠，為把握烏魚來汛，只能在沿海沙洲搭建的「烏倉寮」，和50年代捕撈作業中最主要的運輸工具海上竹筏，新漁港完工後，交通便利許多，烏倉寮和竹筏捕烏魚的生活記憶與技藝逐漸消失。

箔子寮城鄉發展協會理事長蔡心娜表示，3天的體驗營不只有村內老中青村民，還有來自全國各地的大學生，竹筏師傅蔡瑞泉、黃樟銨帶領大家，從削竹開始，接著燻竹、打彎、剖竹、塞排、立桅、布帆等，每道工序都仔細，期望藉由實作，將瀕臨失傳的重要海上竹筏記憶完整重現，並將漁民延續好幾世代不怕苦、不怕難的勇氣與智慧肯神傳承給下一代。

(中時 )