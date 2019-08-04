台北市長柯文哲今（4日）上午9時許前往板橋區天德宮參拜，隨後與當地里長座談。（葉書宏攝）

媒體關心鴻海創辦人郭台銘與台北市長柯文哲是否有見面，對此，台北市政府顧問蔡壁如今（4日）表示，郭台銘回國後，不知道雙方有沒有見面，他們時常晚上會消失，自己也不知道，沒辦法回答。

台北市長柯文哲今（4日）上午9時許前往板橋區天德宮參拜，隨後與當地里長座談，蔡壁如也陪同柯一起出席。

媒體關心郭台銘、柯文哲通話內容，蔡壁如回應，跟郭團隊本來就認識，要打電話或打line都沒有問題，平時就會有聯絡，對方是說如果雙方有要發布訊息，大概要事先稍微講一下，平時電話都有在打。

蔡壁如表示，郭、柯見面可以安排，但是市長行程很滿，郭大老闆行程應該更滿，所以大概有在談這件事，幕僚見個面大家溝通一下。

蔡壁如說，當時與通話時剛好老闆在旁邊要交代幾聲，就是會給老闆交代一下這樣，其他時間還是幕僚在聯繫。不記得當天通話的情況，老闆在講話都會到別的地方去、稍微避開遠一點，沒有仔細聽。

至於未來郭台銘、柯文哲是否將見面或是已經見面，蔡壁如表示，不曉得以前有沒有見過面，郭台銘回國後也不知道，「他們時常晚上會消失，我也不知道，這我沒辦法回答。」

(中時 )