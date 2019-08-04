北市民生東路一段永盛公園3日晚間近9點發生一起砍人案件，從事酒店經紀的27歲徐姓男子突遭4、5名男子持刀砍殺，造成額頭、左上背、左後腰、左下肢等部位多處刀傷。徐男友人陳姓男子，懷疑此事和某一酒店業者有關，今天凌晨率10多人聚眾助勢，遭快打警力壓制帶回，詢後依違反社維法送辦。

警消昨晚近9時獲報，中山區民生東路一段永盛公園附近有救護案，派員到場發現，一名男子手腳疑遭利刃割傷，立即協助送醫，傷者到院前意識清醒。據中央社報導，台北市警察局中山分局今天召開記者會，中山二派出所所長陳俊銘表示，昨晚8時50分許獲報指一男遭人砍傷，警消獲報到場發現傷者左大腿、左小腿及手部共有3處刀傷，意識清楚，立即送馬偕醫院治療。

受傷的27歲徐姓男子目前從事酒店經紀工作，遭砍原因不明。警方初步調查已掌握5名涉案男子身分，正循線追緝。

而今天凌晨零時許，有民眾報案稱林森北路一間酒店有人聚集且意圖鬥毆，警方立即出動快打警力到場，將現場18人壓制帶回派出所偵訊。

經調查了解，聚眾事件與稍早徐男被砍有關，陳姓男子是徐男友人，他懷疑砍人案和一酒店業者有關，便糾眾到場助勢，全案將18人依違反社會秩序維護法送辦。

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(中時電子報)