國際原油呈現漲跌互現的震盪走勢，中油、台塑化宣布國內各式汽、柴油價格均不予調整。中油參考零售價格仍維持92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.1元。

中油指出，本週雖因美國商用原油庫存連續7週下降及北半球逢夏天用油旺季，帶動國際油價上漲，但美中貿易談判歧見仍深，抑制油價漲勢。調價指標7D3B週均價為每桶62.75美元，較前週62.83美元下跌0.08美元，台幣兌美元匯率貶值0.079元，國內油價依公式計算漲幅為0.1％。本週92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，汽、柴油價格均不予調整。

路透社調查顯示，石油輸出國組織（OPEC）持續減產，OPEC成員國7月日均原油產量僅2,942萬桶，創8年來新低。不過，美國總統川普(Donald Trump)宣布對3,000億美元中國商品祭出新關稅，再次引發市場對全球經濟和能源需求放緩的擔憂，國際油價跌至今年6月來新低。

紐約商業交易所（NYMEX）9月西德州中級（WTI）原油期貨8月1日收盤下跌7.9％，成為每桶53.95美元，此為2015年2月4日來，近月合約最大百分比跌幅，亦創今年6月19日來的最低結算價。

另，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）10月布蘭特原油期貨也下跌7％，每桶為60.50美元，也是近7週來最低合約收盤價。

(工商 )