娘家在玉井、嫁到英國的王小姐，暑假特別帶個3個女兒回台參加路跑。（劉秀芬攝）

台南市長黃偉哲與玉井區長陳新澈一一與跑者擊掌打氣。（劉秀芬攝）

台南市府自2018年起舉辦「噍吧哖古戰場路跑」活動，今年賽事於8月4日登場，上午6時30分近1500名跑者在市長黃偉哲鳴槍下起跑，約經1小時左右，17公里挑戰組選手陸續跑回終點，男子組由路跑好手林秋杰以1小時3分37秒成績奪冠，女子組第1名由年輕小將朱韻丞以1小時13分8秒摘后。

這場別開生面的路跑活動，串聯了當地各聚落、廟宇及古厝等事件發生相關地點，並穿梭於幾個社區的小巷及祕境，深入體驗玉井獨特的小鎮風光，其中17公里挑戰組須跨越玉井虎頭山地勢，深具挑戰性。

一大早就出現在路跑現場幫選手加油打氣的黃偉哲說，今年續辦理歷史主題的路跑活動，從噍吧哖事件紀念園區出發、經過古戰場，讓民眾能了解在地歷史，格外有意義；此外，這次路跑分成5公里及17公里，雖不是半馬、全馬，卻是「快樂馬」，未來市府也會讓這個活動更盡善盡美。

今年參加路跑民眾有近1500多人，年齡從82歲到3歲都有，娘家在玉井、嫁到英國的王小姐，去年得知有此活動，今年暑假特別帶個3個女兒回台參加，順便認識媽媽的故鄉環境與歷史，王小姐說，「雖然在國外曾參加路跑，但在家鄉路跑特別有感覺」。

雖然「噍吧哖古戰場路跑」才第二年舉辦，但也吸引各路好手來挑戰，17公里男子組最後由林秋杰奪得第1，林秋杰是國內400公尺好手，在今年許多大型賽事上跑出優異的成績。第2名托瑪斯是來自國外的健跑好手，目前在台南工作，在今年的台東馬拉松獲得全馬組第1名。第3名鄭智穗也是各大路跑賽事的常勝軍。

17公里女子組第1名由新竹之光朱韻丞奪得，她也是今年度ZEPRO RUN全國半馬冠軍。第2名為曾文水庫馬拉松連兩屆冠軍陳玫雯，第3名鄭培妤也是國內的田徑好手。

除了路跑活動，文化局表示也正式宣布「2019噍吧哖文化生活節」8月4日至8月25日期間展開，8月10、17及24日推出辦理特色遊程，帶民眾體驗芒果產業、社區巡禮與歷史場域等人文風情；8月11、25日則有噍吧哖事件及玉井糖廠的歷史講座。

此外，另整個活動期間現場設有密室逃脫、手機解謎及闖關遊戲等精彩系列活動，都歡迎民眾踴躍報名參與。系列活動詳情請上「噍吧哖事件紀念園區」Facebook粉絲專頁或活動網址查詢：http：／／tapani.strikingly.com。

(中時 )