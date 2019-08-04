在卓雷蒙格林確定放棄5年2.04億美元頂薪，自願降薪提前跟勇士完成4年1億美元合約後，勇士「鐵三角」柯瑞、克雷湯普生與格林還會並肩作戰很長一段時間，《ESPN》更統計出這個鐵三角例行賽勝率7成64，位居NBA史上第1！

根據《ESPN》統計數據指出，只要格林、柯瑞與克雷湯普生共同出場的例行賽，總共拿下365勝113敗，勝率高達恐怖的7成64，在NBA過往歷史當中，所有出賽場次超過400場以上的同隊三人組合當中，這是高居排名第1的勝率。

這個堪稱近年最成功的鐵三角組合，是在2012年卓雷蒙格林以第35順位被勇士選上開始，3人在戰術體系上相互融合，相處也很愉快，攜手帶領勇士先後拿下3次總冠軍(2015、2017與2018年)，但接下來他們將面臨聯手以來最大考驗。

因為杜蘭特與考辛斯宣告離隊，勇士「五星戰隊」正式瓦解，克雷湯普生又因左膝前十字韌帶撕裂，至少要等明年2月以後才告復出，雖從籃網換來的明星後衛羅素，卻還不知道他能否融入，導致勇士下季不被看好，鐵三角壓力更重！

(中時電子報)