國民黨2020總統候選人韓國瑜昨赴桃園走訪9宮廟，而鴻海集團創辦人郭台銘，近日和台北市長柯文哲互動頻頻，並和前立法院長王金平於鴻海土城總部密會。都讓外界憂心可能組「柯郭王聯盟」來挑戰2020。對此，有網友就批評這組聯盟是「背骨仔聯盟」、「喬王地方真沒票」。

對於「郭柯通電話」，郭辦表示，郭台銘的兒子郭守正與北市府顧問蔡壁如通電話，蔡壁如再把電話給柯文哲，郭守正則把電話交給郭台銘，雙方講了禮貌性的招呼，雖然沒有約定時間碰面，但郭會在柯組黨成立大會中送花祝賀，表達心意。郭幕僚劉宥彤今4日受訪再表示，「郭目前沒有規劃要參選，也沒有入黨的打算」，純屬外界臆測。

網友qwert1122在批踢踢政黑板發文稱，「郭辦剛剛的說法應該是確定，只是這三人結盟，各要做哪些事？柯文哲應該就是黨主席，要拼不分區席位，郭台銘選總統，母雞帶小雞，拉抬選情」。但對於王金平，該網友卻表示，「但老狐狸...多了他有加分嗎？讓他當不分區首位，我還投不下去哦」。

文章一出在該版引起熱烈討論。反對網友紛紛留言，「背骨仔聯盟」、「王根本沒票，別再幻想了」、「喬王地方真的沒票」、「三人理念根本不同，真的壯大我看後面也是分裂，一堆派系互鬥」。

但也有網友持不同觀點認為，「不要小看喬王的地方實力」、「柯有空軍年輕人，郭有錢及知識經濟中間選民，王有陸軍及地方派系」、「地方派系是要站會贏的，不會贏的誰call都沒用」。

網友在批踢踢網路論壇發表文章。(圖/截自批踢踢論壇)

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(中時電子報)