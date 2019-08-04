第20屆漫畫博覽會 日本氧氣系聲優來台宣傳 19:152019/08/04 中時 鄧博仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 由日本暢銷漫畫改編的《魔法水果籃》女主角「本田透」聲優石見舞菜香（圖）4日來台宣傳，並現場配音，她嗓音輕柔質樸，角色演繹宛如鄰家女孩親和療癒且充滿溫度，堪稱「氧氣系聲優」代表。（鄧博仁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第20屆漫畫博覽會正逢暑期假日，4日展場中，吸引許多動漫迷與台上表演者互動。（鄧博仁攝） 第20屆漫畫博覽會正逢暑期假日，4日展場中，吸引許多動漫迷與台上表演者互動。（鄧博仁攝） 第20屆漫畫博覽會正逢暑期假日，由日本暢銷漫畫改編的《魔法水果籃》女主角「本田透」聲優石見舞菜香）4日來台宣傳，並現場配音，她嗓音輕柔質樸，角色演繹宛如鄰家女孩親和療癒且充滿溫度，堪稱「氧氣系聲優」代表。 (中時 ) #博覽會 #漫畫 # 聲優 也許您會感興趣 推薦閱讀 ４大聲優駕到 漫迷要暴動啦 04:102019/08/01 藝文副刊 第20屆漫畫博覽會開幕 熱情動漫迷 大排長龍 14:092019/08/01 生活 台中好湯溫泉季開跑 柯南、鬼太郎遊谷關 17:202019/08/01 生活 「台中好湯溫泉季」8月登場 柯南、鬼太郎邀民眾漫遊谷關 17:272019/08/01 財經 漫畫影視化夯 台日聯手淘金 04:102019/08/02 產業．科技 好湯溫泉季 柯南鬼太郎同遊谷關 04:102019/08/02 地方新聞 百變樹林伸 最愛金田一 04:102019/08/03 藝文副刊 共同基金動畫、漫畫、海報創意徵選 04:102019/08/04 企業經營 漫畫博覽會獲優勝 熊讚要出國比賽了 19:112019/08/04 生活 生活熱門新聞 第9號颱風「利奇馬」生成 周四影響最劇 - 生活 每天4瓶麥香紅一喝24年 體檢報告曝光超震驚 - 生活 12生肖本周運勢 8／4~8／10 - 生活 美軍的福利有多好？網揭密3個超扯誘因 - 生活 利奇馬颱風下午2時生成 周四、周五最接近台灣 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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