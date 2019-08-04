第20屆漫畫博覽會正逢暑期假日，4日展場中，吸引許多動漫迷與台上表演者互動。（鄧博仁攝）

第20屆漫畫博覽會正逢暑期假日，4日展場中，吸引許多動漫迷與台上表演者互動。（鄧博仁攝）

第20屆漫畫博覽會正逢暑期假日，由日本暢銷漫畫改編的《魔法水果籃》女主角「本田透」聲優石見舞菜香）4日來台宣傳，並現場配音，她嗓音輕柔質樸，角色演繹宛如鄰家女孩親和療癒且充滿溫度，堪稱「氧氣系聲優」代表。

(中時 )