每年農曆七夕，民眾到朴子市配天宮除了拜媽祖，拜月下老人也很夯。廟方表示，月老牽線成功率超高，很多例子是嫂嫂向媽祖求子，順便帶單身小姑求姻緣，不少人拜完半年後，皆拿著喜餅來還願。

周三是牛郎織女相會的情人節，有人準備要跟另一半來頓浪漫的燭光晚餐，但單身者，見到街上情侶卿卿我我，心中總是無味雜陳，不少人特地前往全台各香火鼎盛的月老廟求姻緣，終結單身。

民間信仰流傳，七星娘娘會把人世間未婚男女製成冊子，呈報給天庭，月下老人收到後，依照個性、條件與興趣等，寫成配偶名冊，再用紅線綁牢男女兩人手足，配成一對佳偶。

嘉義縣朴子配天宮也有供俸月下老人，配天宮總幹事丁廣穎表示，早年有單身者，未結婚就跟媽祖祈求生小孩，廟方認為可以先來求個好姻緣，再來求花、求好孕，便開始供祀月老。

廟方人員說，之前有對男、女分別在不同年的春節期間，從台中來配天宮拜拜，回去後在工作場上相遇，發現兩人原來在同間自來水公司待了十幾年，一場意外的邂逅，彼此產生情愫，半年後兩人一起帶著喜餅和水果來答謝。

求姻緣方式，丁廣穎說，先虔誠燒香向月下老人說明自己的姓名、出生日、地址、期望未來對象的個性和條件，擲聖筊後，祈求月老賜紅線，可將紅線放包包裡、枕頭下，也有很多人綁在手腕，他建議，想要好姻緣，不能光靠月老牽線，自己還是要有所行動、主動出擊。

(中時 )