休假中的美國大兵歐克利向地方媒體描述槍擊發生時他不畏危險專注保護孩童的經歷。

3日美國德州邊境大城艾爾帕索（El Paso）沃爾瑪購物中心突然發生血腥槍擊事件，造成至少20人死亡，事發當時一名休假中的美國大兵正巧在隔壁商場購物，聽到小孩求救後無故危險立即趕往現場，成功將3名孩童帶離危險區域。

休假中的美國大兵歐克利透過電話向CNN描述槍擊發生當時的情景。

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，艾爾帕索商場槍擊案發生當時，一名正在休假當中的美國軍人歐克利（Glendon Oakley）正巧在遭受攻擊的沃爾瑪超市隔壁西耶羅維斯塔購物中心（Cielo Vista Mall）購買運動上衣，當時一名孩童跑過來說沃爾瑪發生槍擊，歐克利描述起先在場購物民眾並未當真，一來以為是小孩亂說話，二來在西耶羅維斯塔購物中心內並未聽到槍聲。

5分鐘後歐克利走向沃爾瑪，赫然聽見2聲槍響，才發現事態嚴重。他說看見民眾尖叫、倉皇逃跑，當下第一反應是跟著人群跑到安全地方以保護他們，不過路上看到許多孩童身邊沒有大人，因此想到要盡可能帶著愈多孩童一起離開。歐克利說現場看到大約13名孩童身旁沒有大人，不過他最多只能帶走3個，現場還有另外一名男子也和他一樣在保護兒童，那個人應該也是帶走3個人。

歐克利說自己剛拿到可隨身配槍的許可，軍隊訓練他們一聽到槍聲就要馬上掏出槍來迅速行動，他自陳當時並沒有想到要擔心自己，只是全神貫注地想著怎麼保護孩子們，看到警察後就把孩子們全部交給警察。他描述這段經歷時身體還不由自主地顫抖。

不過這場驚魂記並未就此結束，歐克利說一名警察顯然以為穿著便服的他就是槍手，讓他不得不取出手槍內的彈夾，向警察展示裡面一顆子彈也沒少。

(中時電子報)