3日美國德州邊境大城艾爾帕索（El Paso）沃爾瑪購物中心突然發生血腥槍擊事件，造成至少20人死亡，事發當時一名休假中的美國大兵正巧在隔壁商場購物，聽到小孩求救後無故危險立即趕往現場，成功將3名孩童帶離危險區域。
綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，艾爾帕索商場槍擊案發生當時，一名正在休假當中的美國軍人歐克利（Glendon Oakley）正巧在遭受攻擊的沃爾瑪超市隔壁西耶羅維斯塔購物中心（Cielo Vista Mall）購買運動上衣，當時一名孩童跑過來說沃爾瑪發生槍擊，歐克利描述起先在場購物民眾並未當真，一來以為是小孩亂說話，二來在西耶羅維斯塔購物中心內並未聽到槍聲。
5分鐘後歐克利走向沃爾瑪，赫然聽見2聲槍響，才發現事態嚴重。他說看見民眾尖叫、倉皇逃跑，當下第一反應是跟著人群跑到安全地方以保護他們，不過路上看到許多孩童身邊沒有大人，因此想到要盡可能帶著愈多孩童一起離開。歐克利說現場看到大約13名孩童身旁沒有大人，不過他最多只能帶走3個，現場還有另外一名男子也和他一樣在保護兒童，那個人應該也是帶走3個人。
歐克利說自己剛拿到可隨身配槍的許可，軍隊訓練他們一聽到槍聲就要馬上掏出槍來迅速行動，他自陳當時並沒有想到要擔心自己，只是全神貫注地想著怎麼保護孩子們，看到警察後就把孩子們全部交給警察。他描述這段經歷時身體還不由自主地顫抖。
不過這場驚魂記並未就此結束，歐克利說一名警察顯然以為穿著便服的他就是槍手，讓他不得不取出手槍內的彈夾，向警察展示裡面一顆子彈也沒少。
(中時電子報)
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