到底該不該北漂？一名網友在PTT 發文，指出朋友介紹他一個月薪5萬的工作，地點在台北，且工作有照進度走的話，還可以接案子賺外快，但他還是很猶豫，「天龍國的消費、房價都高，到底領50K住台北的生活品質如何？能存到錢嗎？」對此，網友有列出「天龍國基本開銷」的真相表，若外地人來台北，「一個月基本開銷小於1萬5，就是活的跟狗差不多」。

這名網友分析，外地年輕人來台北打拚，估算一下吃、房租、交通、生活、娛樂等基本開銷，要約4萬才夠每年出國一兩次，常去餐廳吃大餐，「大概看你個人欲望到哪，一般人都是在3萬左右，除非你把自己不當人看」。

一個月基本開銷〈15000 →活的跟狗差不多

一個月基本開銷〈20000 →勉強當個人

一個月基本開銷〈30000→可以有基本的娛樂消費、看電影、吃大餐

一個月基本開銷〈40000 →可以一年出國1~2次 常常吃餐館

對此，網友們紛紛直呼中肯，「我現在只是隻狗」、「吃6000、房租8000、交通1000，這樣就15K了」、「房租8000還是那種超級鳥籠或著鳥不生蛋的地方」、「找到人分租可以開伙食的地方其實沒那麼慘吧」。

(中時電子報)