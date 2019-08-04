台灣政黨政治進入戰國時代，前總統陳水扁今天表示，台灣民眾黨的誕生，時代力量很有可能是最大受災戶，民進黨立委席次要過半也將是不可能的任務，能否保住40席都是艱鉅的挑戰。至於柯文哲成立新黨，未來接受黨的提名，也是另一種參選障礙的解套藉口而已！

陳水扁今天在「新勇哥物語」中就當前政局發表評論，同意游盈隆教授說的，「台灣政黨政治的新戰國時代來了」。

他說，游盈隆分析2019年夏天，因為多個新政黨的陸續成立，台灣政黨政治正式宣告進入戰國時代。喜樂島聯盟、台灣民眾黨、一邊一國行動黨的出現，再加上既有的民進黨、國民黨、時代力量、親民黨，可以稱為「新戰國七雄」。

陳水扁認為，台灣民眾黨的誕生，時代力量很有可能是最大受災戶。時代力量2016年挾著2014年太陽花學運的餘威，靠著民進黨的禮讓，拿到3席區域立委，和2席不分區立委。2020年原本有機會在不分區立委有些斬獲。

他說，面對台灣民眾黨在柯文哲母雞帶小雞的衝擊下，時代力量沒有強而有魅力的領導者，加上民進黨不再禮讓，分裂的時代力量極可能在區域與不分區立委雙雙掛零。

陳水扁表示，一般認為台灣民眾黨應可在2020立委選舉囊括7至10席，意謂著民進黨雖然不致於如賴揆所擔心，不分區立委只剩10席，但立委席次要過半將是不可能的任務，最後能否保住40席都是艱鉅的挑戰！

不過他說，藍營即使立委席次過半，總統大選也不保證當選。2000年國民黨的連戰，2004年國親合的連宋配都一樣落敗。阿扁二次總統的勝選，也是在立法院少數不利的條件下逆轉勝的。2020年民進黨已經贏不了國會多數席次，但手護台灣的總統保衛戰仍大有可為。

宋楚瑜2000年總統大選得票率36.8％，2001年親民黨立委得票率20.3％。2016年，宋楚瑜總統得票率12.84％，不分區立委得票率6.52％。他說，不管柯文哲總統得票率高低，台灣民眾黨得票率不會超過20％。

此外，宋楚瑜不再母雞帶小雞，親民黨不分區立委靠行柯文哲選總統，但他認為，對柯文哲不會比較有利。韓國瑜以徵召或透過為韓量身定做的黨內初選提名，替「落跑市長」的心魔解套。柯文哲成立新黨，未來接受黨的提名，也是另一種參選障礙的解套藉口而已！

(工商 )