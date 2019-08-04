酒駕新制處罰自今年7月上路以來，苗栗縣警局竹南分局7月共取締酒後駕車52件及拒測1件，與去年同期比較，取締增加1件，拒測減少2件，分局長張文川表示，酒駕修法新增同車共責制度，迄今分局已經開出9張罰單，乘客雖自身沒有酒駕行為，但因搭乘酒駕者駕駛車輛同樣受罰。

竹南警分局指出，雖然取締件數差異不大，但是民眾受罰金額卻差很大，新制上路後，機車駕駛人首次酒駕處1萬5000元至9萬元罰鍰，第2次酒駕處9萬元罰鍰，第3次按前1次裁罰基準再加9萬元，以此類推；汽車駕駛人首次處3萬元至12萬元罰鍰，第2次酒駕處12萬元罰鍰，第3次按前1次裁罰基準再加9萬元，以此類推。

酒駕拒檢或拒測處罰同樣大幅提高，拒檢拒測罰鍰累計，第1次將處18萬元罰鍰、第2次將處36萬元罰鍰、第3次將處54萬元罰鍰，且無次數上限。

駕駛人除了因酒駕罰鍰外，騎乘機車初犯吊扣駕照1年、駕駛汽車吊扣2年，車上如有未滿12歲兒童或者肇事致人受傷，機車吊扣駕照2年、汽車吊扣駕照4年，致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。

明年3月後，領駕照得按規定強制加裝酒精鎖，拒裝或代吹酒精鎖者則處6000至1萬2000元罰鍰。酒駕再犯、拒測，肇事致人重傷或死亡，得沒入車輛。

同車共責制度，駕駛人酒駕超標，可處18歲以上的同車乘客600至3000元罰鍰（年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業的乘客除外），以及騎乘自行車、電動車、電動輔助車等三輪慢車，若酒駕將可罰600元至1200元，拒絕接受酒測可罰2400元等。

竹南警分局因應酒駕法令大幅修法，除了辦理「新進人員處理交通事故講習及新修正酒後駕車取締法規」教育訓練，並印製「交通法令墊板」，使員警在執行交通稽查之際，降低錯誤疏漏，守住保障民眾權益的底限。

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(中時 )