AV男優清水健曾在推特上爆料，現在拍片前都要有一套嚴密的新規定檢查，就是須由其他演員或是AV督導聞前後私密處，日前《中時電子報》採訪AV男神鈴木一徹他曝其實拍片前有更多嚴密的檢查，但對聞私密處這點他有不同的看法。

清水健曾PO出照片表示，拍片新規定為男優會由AV督導或是其他男優檢查，女優則是由女優或是AV督導檢查。（圖／翻攝自推特）

清水健曾在推特上表示，近期日本AV界已開始嚴格實施一項新規定，就是開拍前演員必須給其他演員或是AV督導聞私密處的規定，前後私密處都必須聞聞看有沒有異味，除了拍片前一個月內的性病報告外，加上這個異味檢驗，如果有異味就需要在洗一次，如果味道無法消除，就可能要換人演，以保安全。

但日本AV男神鈴木一徹認為，拍片前聞私密處應該是要看片商與現場狀況，自己還沒有遇過，也表示演員們拍片前會做滿多檢查的。（圖／翻攝自推特）

而鈴木一徹則回應，其實拍片前有各式的健康檢查必須要做，他細數多項檢查用一隻手都數不完，但他表示氣味檢查方面，應該是「CASE BY CASE」要看片商與現場狀況，由於前面已經有多項檢查，甚至連指甲都要剪短，所以氣味檢查方面應該是看狀況。

鈴木一徹也表示，雖然規定可能不見相同，但事前的檢查與定期篩檢都是一定的。（圖／翻攝自推特）

不過他也提醒不管從事哪個行業，若沒有固定的性伴侶，防護措施與定期做篩檢都是非常重要，對男優來說每月一次的篩檢是很正常的事情。

(中時電子報)