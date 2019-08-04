AV男優清水健曾在推特上爆料，現在拍片前都要有一套嚴密的新規定檢查，就是須由其他演員或是AV督導聞前後私密處，日前《中時電子報》採訪AV男神鈴木一徹他曝其實拍片前有更多嚴密的檢查，但對聞私密處這點他有不同的看法。
清水健曾在推特上表示，近期日本AV界已開始嚴格實施一項新規定，就是開拍前演員必須給其他演員或是AV督導聞私密處的規定，前後私密處都必須聞聞看有沒有異味，除了拍片前一個月內的性病報告外，加上這個異味檢驗，如果有異味就需要在洗一次，如果味道無法消除，就可能要換人演，以保安全。
而鈴木一徹則回應，其實拍片前有各式的健康檢查必須要做，他細數多項檢查用一隻手都數不完，但他表示氣味檢查方面，應該是「CASE BY CASE」要看片商與現場狀況，由於前面已經有多項檢查，甚至連指甲都要剪短，所以氣味檢查方面應該是看狀況。
不過他也提醒不管從事哪個行業，若沒有固定的性伴侶，防護措施與定期做篩檢都是非常重要，對男優來說每月一次的篩檢是很正常的事情。
(中時電子報)
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