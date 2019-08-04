台灣第一名模林志玲6月宣布和日本男星AKIRA登記結婚，忙著適應新婚人妻生活外，她依然盡力於慈善活動，在台北舉辦「志玲姊姊和好朋友們的公益慈善義賣」，週間還在日本公開出席活動，今(4日)驚喜現身義賣會場，現場「換衣」套上愛心義賣T恤，更直接捐出手上戴著的名牌包，立刻有粉絲現場出價，以6萬飆下姊姊手上的「原味包」。

林志玲身穿藍色小洋裝亮麗現身，現場粉絲能捕捉到本人都非常開心，她更和大家一起逛義賣會場，貼心幫粉絲在義賣物品上簽名，還有不少粉絲帶著小孩來逛，她更與孩子們歡樂互動，被問老公Akira是否有共襄盛舉，她笑答：「下次我會搬一箱來！」

粉絲也關心林志玲正在努力拼「做人」進度，溫暖祝她早生貴子，她也微笑回應：「謝謝大家，我努力。」，由於林志玲在現場品嚐場內提供的甜點，粉絲直呼想買她吃過的菠蘿包，更有人開玩笑急著出價，足見高人氣。談到之前被週刊拍到上醫美診所，她表示是和媽媽一起做健康諮詢。

林志玲貼心和粉絲合影。（徐桐炘攝）

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