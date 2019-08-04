世新大學之前向教育部申請社發所停招，但教育部不同意，學校已坦然接受，甚至已核定社發所109學年維持12個招生名額。世新大學校長吳永乾表示，今年社發所進行動員，招滿12個學生，希望他們持續努力維持辦學績效，就不用再面臨停招的問題。

世新大學之前表示社發所109學年起停招，引起軒然大波，甚至立委都出面要求不能停招，社發所也進行動員，號召更多人前來報考，結果今年12個招生名額全部都招到學生。

教育部最近不同意世新大學停招社發所，高教司長朱俊彰表示，停招研究所影響到學生的受教權，因此必須非常慎重，世新校方之前決定要停招社發所時，未跟學生充分溝通，停招程序不完備，因此教育部不同意。

吳永乾則表示，社發所過去兩年註冊率不到5成，加上休學率偏高，畢業率僅15％，每個學生平均4.7年才畢業，這是對不起學生及家長，因此學校決定停招。從101年到現在，世新有15個班次因為招生不佳被停招，例如英語系碩士專班去年就停招。

不過社發所今年招滿12個學生，躲過了停招的危機。吳永乾表示，社發所今年滿招，希望可以持續，其他辦學指標也要拉上來，只要表現好，就不會停招。

(中時 )