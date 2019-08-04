2019台塑盃國際女子職業網球錦標賽今天落幕，單打決賽大會頭號種子，來自俄羅斯的莎薇妮克（Valeria‬ Savinykh）7：5、6：3力退日本好手牛島里咲，在本屆賽事一盤未失的好狀態帶走冠軍。

莎薇妮克生涯首度對上牛島里咲，開賽兩人都互破對方發球局，盤末莎薇妮克率先回穩並收下，牛島則申請「廁所暫停」緩和一下情緒，因此第二盤一開始牛島先連搶兩局，頗有要把比賽逼進第三盤的氣勢，可惜牛島因為體力下滑，未能把握住領先優勢，在接下來的比賽只拿到1局，只能看著莎薇妮克宣告勝利。

本周在台塑盃都是直落二勝出的莎薇妮克，賽後半開玩笑說：「因為天氣實在太熱了，所以想趕快結束比賽。」這次來台參賽，台灣人的友善讓莎薇妮克留下深刻印象，由於還要趕往美國參賽，她很遺憾沒有太多時間可以留下來體驗台灣文化及美食，她補充：「現階段我的目標是提升個人世界排名，希望今年11月還能再來台北參加海碩盃。」

(中時電子報)