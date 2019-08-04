七夕將至，花蓮吉安鄉勝安宮「七夕鵲橋結良緣」邁入第8屆，於4日在廟方、鄉公所與戶政事務所合力下促成。女方向男士們拋下繡球，結下良緣。與會的吉安鄉長游淑貞笑說，去年搶到繡球，今年就嫁給吉安鄉，為鄉里奉獻，月老真的很靈驗。
游淑貞表示，「男大當婚，女大當嫁」，首次結合鄉公所與戶政事務所之力合辦活動，希望藉由母娘慈悲與月老牽線，讓良緣在吉安開花結果，也解決台灣少子化的「國安危機」。
戶政事務所主任曾浩峰提到，此次活動最佳男主角共有60位，女主角36位，來自各個傑出領域，盼活動能替大家找到最佳伴侶；廟方主委黃永裕勉勵男士們，要努力搶繡球，必定會有好事發生。
女主角們站在高台上，向下方男士們拋下繡球。由於窈窕淑女「供不應求」，現場男士無不使出渾身解術，誓要搶到繡球，甚至發生兩人搶到同一顆，藉由「擲筊」來判定勝負的有趣情形。
一位蔡姓男主角受訪時表示，非常喜歡這次選到的女主角，自己到了適婚年齡，在家人的推薦下參加活動，原先還擔心自己不知何時能脫離魯蛇行列，現在滿心期待，感謝廟方與月老賜予良緣。
(中時 )
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